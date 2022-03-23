Renault заявила о приостановке работы своего завода в Москве

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Французский автопроизводитель Renault приостановил работу своего московского завода. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

"Что касается доли в "АвтоВАЗе", то Renault Group изучает возможные варианты, учитывая нынешнюю обстановку, но в то же время действуя ответственно в отношении 45 тысяч своих сотрудников в России", – говорится в заявлении.

25 февраля компания Renault уже объявляла о приостановке производства в России с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. Позже столичный завод Renault возобновлял производство 21 марта.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

