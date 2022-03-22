Московский автозавод Renault возобновил работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Автомобильный завод Renault в Москве возобновил производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Московский завод Renault возобновил производство 21 марта", – заявили в Renault.

В компании не стали давать прогнозы о дальнейшем ходе производства в связи с нестабильной и переменчивой ситуацией с поставкой комплектующих.

25 февраля компания Renault объявила о приостановке производства в России с 28 февраля по 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. В Renault пояснили, что перебои связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита. Из-за этого пришлось изменить некоторые логистические маршруты.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.