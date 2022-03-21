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транспорт

09:39

"АвтоВАЗ" частично возобновит сборку автомобилей 21 и 22 марта

транспорт

Фото: ТАСС/Алена Селезнева

"АвтоВАЗ" возобновит работу линии сборки В0, с которой сходят автомобили Lada XRay, Largus, Renault Sandero и Logan. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от средней зарплаты.

"Линии Granta и Niva завода в Тольятти будут находиться в режиме простоя с 21 по 25 марта с выплатой 2/3 от среднего заработка", – добавляется в сообщении.

Ранее "АвтоВАЗ" с 14 по 18 марта приостанавливал работу линии сборки B0 из-за перебоев с поставками электронных компонентов. За дни простоя сотрудникам выплатили 2/3 от среднего заработка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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