"АвтоВАЗ" с 14 по 18 марта приостановит работу линии сборки Lada XRay и Renault Sandero

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"АвтоВАЗ" приостановит работу линии сборки B0, с которой сходят Lada XRay, Largus, Renault Sandero и Logan, из-за перебоев с поставками электронных компонентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя.

"Линия B0 останется в режиме простоя с 14 по 18 марта с выплатой 2/3 среднего заработка", – говорится в сообщении.

При этом сотрудники имеют возможность оформить 18 марта в качестве дня отпуска с полной оплатой, перенесенного с декабря 2022 года.

Кроме того, 14 и 15 марта производитель приостанавливает линии сборки Lada Granta и Lada Niva. За эти дни сотрудникам также выплатят 2/3 от среднего заработка.

"Линия Granta будет работать 16, 17, 18 марта на полной скорости в 2 смены", – добавили в пресс-службе компании.

Линия Niva также будет работать 16, 17, 18 марта, сосредоточив внимание на производстве Niva Legend.

Ранее "АвтоВАЗ" уже объявлял приостановку сборки автомобилей Lada с 5 марта на четыре дня из-за проблем с поставками электронных компонентов. Автопроизводитель подчеркивал, что изменения графика не коснутся служб, которые ответственны за бесперебойную работу инфраструктуры предприятия, а также подразделений службы инжиниринга, работающих над новыми проектами.