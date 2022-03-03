Volkswagen и Skoda Auto заявили об остановке производства и поставок авто в РФ

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Немецкая компания Volkswagen Group приняла решение остановить российские производства, а также прекратить экспортировать авто в РФ в связи с ситуацией на Украине, сообщается в Twitter-аккаунте компании.

"Фольксваген груп" приняла решение об остановке производства автомобилей в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейшего уведомления. Экспортные поставки транспортных средств в РФ также прекращаются", – сказали в компании.

Из заявления Volkswagen Group также следует, что компания со всей серьезностью подходит к своей ответственности перед сотрудниками из РФ, затронутыми данным решением. Им будет выплачена компенсация.

Также приостанавливает свою деятельность в России чешский концерн Skoda Auto. Компания перестает как производить свои машины в РФ, так и экспортировать их.

"Приостановкой деловой деятельности в РФ совет директоров группы Volkswagen реагирует на общую ситуацию, которая характеризуется значительной неопределенностью и сбоями", – заявила пресс-секретарь фирмы Симона Гавликова.

Ранее о решении приостановить производство автомобилей на заводе в Подмосковье и прекратить поставки легковых и малотоннажных машин на рынок России заявили в Mercedes-Benz.

До этого газета Nikkei сообщила, что японские автоконцерны Honda и Mazda также остановили экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

