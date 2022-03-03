"АвтоВАЗ" приостановит сборку авто из-за проблем с поставками

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"АвтоВАЗ" приостановит с 5 марта сборку автомобилей Lada на четыре дня из-за проблем с поставками электронных компонентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о заводах в Тольятти и Ижевске. Уточняется, что такое решение было принято с целью недопущения значительного снижения зарплаты сотрудников.

Таким образом, 5 марта объявляется днем простоя с сохранением заработной платы, с 9 по 11 марта – период простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка.

Автопроизводитель подчеркнул, что изменения графика не коснутся служб, которые ответственны за бесперебойную работу инфраструктуры предприятия, а также подразделений службы инжиниринга, работающих над новыми проектами.

Ранее сообщалось, что завод Renault в России приостановил работу до 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. В компании отметили, что это связано с усилением пограничных режимов в странах транзита. Из-за этого пришлось изменить некоторые логистические маршруты.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.