Автоэксперт объяснил ситуацию с покупкой нового автомобиля в салоне

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Автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков рассказал, как решение нескольких крупных западных автопроизводителей приостановить поставки машин в Россию может отразиться на водителях, сообщает RT.
Он напомнил, что заказы на новые автомобили сейчас не принимаются, так как у дилеров нет понимания, по какому курсу их продавать. Кадаков пояснил, что при непонимании реальной цены товара продавец придерживает его, потому что завтра может наступить дефицит этого товара.
"Продавец не хочет продешевить, это нормально", – сказал Кадаков.
При этом он отметил, что если клиент уже заранее заказал и оплатил автомобиль, то сможет получить машину. Если эти машины уже собираются, заказчику их отправят. Тем же, кто только надумал идти в автосалон, контракт пока не подтвердят.
Ранее стало известно, что шведские компании Volvo, Scania и Ericsson сообщили о приостановке бизнеса в России. Поставки автомобилей на российский рынок также приостановила британская компания Jaguar Land Rover.
Кроме того, автомобильный завод Hyundai приостановил производство с 1 марта. Возобновить его планируется 5 марта. В пресс-службе Hyundai рассказали, что у предприятия возникли проблемы с нехваткой комплектующих из-за логистических перебоев в поставках автомобильных компонентов.
По этой же причине завод Renault в России приостановил работу до 5 марта. Перебои в поставках комплектующих связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита. Из-за этого пришлось изменить некоторые логистические маршруты.
Также сообщается, что американский автоконцерн General Motors объявил о приостановке экспорта автомобилей в Россию.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в РФ
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