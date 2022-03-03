Россиянам рекомендовали не брать кредиты на покупку авто

"АвтоВАЗ" сообщил о том, что временно остановит сборку машин из-за проблем с поставками электронных компонентов. Ранее о приостановке работы на российском рынке заявили Ford, Mercedes-Benz, Volvo и другие крупнейшие автопроизводители. Разбираемся, как это скажется на россиянах.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Массовый исход?

В "АвтоВАЗе" объявили о приостановке выпуска машин на заводах в Тольятти и Ижевске на четыре дня – 5, 9, 10 и 11 марта. Вынужденный простой вызван проблемами с поставками электронных компонентов. Дальнейший график работы компания планирует сообщить дополнительно.

Приостановка выпуска не затронет подразделения "АвтоВАЗа" и дочерние компании, которые занимаются производством и дистрибуцией запчастей, включая "Ладу Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Ладу Сервис". "АвтоВАЗ" производит автомобили Lada и Renault.

Вместе с тем целый ряд зарубежных автопроизводителей объявили о планах взять паузу на российском рынке в связи с событиями на Украине. Mercedes-Benz приостанавливает экспорт легковых и малотоннажных автомобилей, а также производство в Подмосковье седанов Е-класса и внедорожников GLE, GLS и GLC.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen Group приостановил производство автомобилей в России и прекратил отгрузки дилерским центрам в страну. Решение коснулось всех марок концерна: Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati. Экспорт своих авто в Россию приостановил и General Motors, а Daimler Truck заморозил сотрудничество с КамАЗом. Британская компания Jaguar Land Rover также приостановила поставки автомобилей на российский рынок.

Продажу и производство машин на территории России приостановил автомобильный концерн Volvo. BMW остановила экспорт автомобилей в Россию и приостановила производство на заводе в Калининграде. Свою деятельность в России также приостановили в Ford. Из-за проблем с логистикой временно приостановила отгрузки машин дилерским центрам в России и китайская компания Geely.

Компания Renault приостановила производство в России как минимум до 5 марта в связи с перебоями в поставках комплектующих. Китайский автопроизводитель Chery временно остановил поставки автомобилей российским дилерам, чтобы уточнить закупочные цены. Японский автоконцерн Honda остановил экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию.

Сообщалось, что компания Mazda останавливает поставки деталей для завода во Владивостоке. Однако в компании опровергли эту информацию – 2 марта завод продолжил работу.



Кто на новенького?

Автоэксперт, главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с Москвой 24 обратил внимание, что почти ни один зарубежный автомобильный концерн не объявил о полном уходе с рынка, а лишь приостановил свою деятельность.





Максим Кадаков автоэксперт Любая компания, особенно имеющая сборочные производства в России, будет стремиться сохранить свой бизнес. Огромные вложения никто не хочет терять. Когда геополитическая ситуация успокоится, все при малейшей возможности будут возобновлять производство.

Реально на уход с российского рынка компании пойдут только в том случае, если правительства их стран напрямую запретят им поставлять машины в Россию, полагает специалист.

В свою очередь, автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал Москве 24, что западные автоконцерны, которые все-таки решат покинуть российский рынок, вернутся нескоро, как минимум пройдет два года.





Вячеслав Субботин автомобильный эксперт Они уйдут надолго, потому что российский рынок для них не ключевой. Для европейских и американских компаний, которые объявили об остановке работы в России, основным рынком является Китай, велики объемы поставок в США и Европу.

Специалист считает, что в любом случае полностью поставки машин в Россию не прекратятся, уступив место серому импорту. Автомобили будут поставлять через европейских дилеров из Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана. При этом официальной гарантийной поддержки в России не будет, отмечает эксперт. "Машины продолжат идти под конкретный заказ, и они станут дорогие. Цены на автомобили определяет не себестоимость, а спрос", – объясняет Субботин.

Кадаков согласился, что в ближайшее время цены на автомобили в России будут расти. "Мы входим в длительную фазу дефицита, а с этим всегда связано повышение цен. Будут расти цены на сервис и цены на запчасти, которые используют во время ремонта для регулярных ТО", – сказал эксперт.



Volvo приостановила производство и продажу автомобилей в РФ

По его словам, покупать автомобиль сейчас можно в том случае, если человек готовился к этой покупке и уже имеет в наличии необходимую сумму. При этом стоит избегать предложений по автомобилям, которые подорожали неадекватно.





Максим Кадаков автоэксперт Lada за 2 млн рублей – это перебор, а такие цены тоже появились. Если же условная Lada стоила вчера 1,2 млн рублей, а сегодня у вас есть возможность купить ее за 1,4 млн, есть смысл купить, потому что дешевле точно не будет.

Специалист также не рекомендовал брать кредит на покупку автомобиля, учитывая поднятую на днях ключевую ставку ЦБ РФ до 20%. Он отметил, что потребительский кредит под 25–30% – слишком дорогая финансовая услуга. Воспользоваться ей имеет смысл только тем, кому в ближайшее время автомобиль вынужденно необходим.

В пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) Москве 24 рассказали, что в ближайшее время рынок автокредитования просядет. Однако из-за волатильности рубля все остатки машин у дилеров раскупят и начнет расти рынок б/у машин, добавили в организации. "Изменение автопарка – это очень длительный процесс, занимающий десятилетия. В стране около 50 миллионов транспортных средств, а в год продается новых около 1,7 млн машин", – подчеркнули в РСА.

Ранее стало известно о том, что "АвтоВАЗ" резко поднял цены на все автомобили Lada. Согласно обновленным прайс-листам производителя, рост по всему модельному ряду в среднем составил порядка 15%.