Michelin приостановит производство шин и их экспорт в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Michelin приостановит производство шин в России, а также экспорт их в РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В компании также уточнили, что Michelin продолжит адаптировать свои решения, учитывая политико-экономическую обстановку.

Отмечается, что на заводе компании в Давыдове производят шины для легковых и грузовых машин, продукция предназначена в основном для местного рынка. На заводе работают около 750 человек.

Ранее о приостановке производства и экспорта с 18 марта заявил японский производитель шин Bridgestone. При этом уточнялось, что всем 1 100 сотрудникам продолжат выплачивать зарплату.

В компании объяснили, что сталкиваются с серьезными проблемами, вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике. Это, в свою очередь, влияет на стабильность производства в России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.