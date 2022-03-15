Michelin приостановит производство шин и их экспорт в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Michelin приостановит производство шин в России, а также экспорт их в РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
В компании также уточнили, что Michelin продолжит адаптировать свои решения, учитывая политико-экономическую обстановку.
Отмечается, что на заводе компании в Давыдове производят шины для легковых и грузовых машин, продукция предназначена в основном для местного рынка. На заводе работают около 750 человек.
Ранее о приостановке производства и экспорта с 18 марта заявил японский производитель шин Bridgestone. При этом уточнялось, что всем 1 100 сотрудникам продолжат выплачивать зарплату.
В компании объяснили, что сталкиваются с серьезными проблемами, вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике. Это, в свою очередь, влияет на стабильность производства в России.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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