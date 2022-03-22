Мантуров заявил о намерении ряда автопроизводителей вернуться в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Некоторые иностранные автопроизводители уже подтвердили намерения возобновить работу заводов в России, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
По его словам, Минпромторг находится в диалоге со всеми основными брендами.
"С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются: и производственные мощности, и поставки комплектующих на наш рынок. Возможно, с кем-то придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно", – цитирует главу ведомства ТАСС.
Он рассчитывает, что в конце марта – начале апреля удастся "прийти к общему знаменателю" с компаниями и тогда уже формировать планы на дальнейшее развитие того или иного предприятия. Причем, как подчеркнул Мантуров, это касается не только автопрома, а всех промышленных предприятий.
Он также сообщил, что пока не планируется запускать госпрограмму льготного автокредитования и лизинга. Министр отметил, что в условиях нарушенной цепочки поставок нет смысла перезапускать программы.
Ранее сообщалось, что завод Renault в России приостановил работу до 5 марта из-за перебоев в поставках комплектующих. В компании отметили, что это связано с усилением пограничных режимов в странах транзита. Из-за этого пришлось изменить некоторые логистические маршруты.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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