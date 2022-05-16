Москва может запустить на бывшем заводе "Рено" производство электромобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин рассказал о сохранении производства и рабочих мест на московском заводе "Рено". Об этом он написал на своем персональном сайте .



"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич". Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе и у его смежников", – отметил мэр.

По словам Собянина, основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет ПАО "КАМАЗ". Сначала будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в будущем планируется производить электромобили.

"Кроме того, совместно с "КаМАЗом" и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов", – добавил градоначальник.

Собянин напомнил, почти 100 лет назад завод производил автомобили Ford, а с 1998 года там собирались Renault Logan, Renault Duster, Renault Sandero. Кроме того, на протяжении десятилетий там выпускались отечественные "Москвичи".

"В 2022 года мы откроем новую страницу в истории "Москвича", – заключил мэр.

Российские активы Renault переходят в государственную собственность. 100% акций компании "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции второй компании сохранит ГК "Ростех".

