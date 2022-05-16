Reebok продал российский бизнес турецкому холдингу – СМИ

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Российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, заявившее о приостановке своей работы в России, перешло турецкому холдингу FLO Retailing, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на одного из консультантов на рынке торговой недвижимости.

По его данным, сделка уже закрылась и по ее итогам компании досталось более 100 точек продаж Reebok. Отмечается, что якобы новый владелец собирается переименовать магазины, сохранив при этом бренд Reebok.

FLO Retailing известен по развитию брендов U.S. Polo Assn., Polaris, Nine West, Lumberjack и Reno. Компания была основана в начале 1960-х годов Ахметом Зийланом и сейчас работает в 21 стране.

По данным одного из турецких СМИ, FLO Retailing будет производить продукцию бренда для 12 стран. Эксперты оценивают стоимость более 100 магазинов бренда примерно в 1,5 миллиарда рублей, но не исключают, что сумма сделки оказалась в три раза меньше.

С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, а в марте 2022 года бренд продали американской Authentic Brands Group (ABG) за 2,1 миллиарда евро. С 20 марта 2022 года из-за специальной военной операции РФ на Украине компания приостановила деятельность на российском рынке.

В России Reebok по-прежнему контролируется через ООО "Адидас", чья выручка в 2021 году составила 55,6 миллиарда рублей, чистая прибыль – 3,9 миллиарда рублей. В крупных городах РФ работают не менее 117 монобрендовых магазинов Reebok.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

