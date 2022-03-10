В Госдуме рассказали о планах по национализации компаний в РФ

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Государство, вероятнее всего, будет национализировать обанкротившиеся предприятия, решившие уйти из России. Об этом рассказал зампредседателя Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

По его словам, перед этим компаниям могут дать три месяца, чтобы "одуматься".

"Чтобы на государство не вешать сотни различных предприятий, сразу же будем подыскивать инвесторов, которые готовы будут банкрота себе забрать", – цитирует Матвейчева RT.

Он пояснил, что IKEA, например, комплектовалась российскими и белорусскими предприятиями. Поэтому, отметил Матвейчев, магазины компании может забрать кто-то из представителей отечественного бизнеса.

Ранее сообщалось, что в перечень компаний-претендентов на национализацию вошли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие. Список подготовила организация "Общественная потребительская инициатива". По словам главы организации Олега Павлова, к работе над списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор.

