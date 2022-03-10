В России создан перечень из компаний-претендентов на национализацию

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В перечень компаний-претендентов на национализацию вошли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие. Список подготовила организация "Общественная потребительская инициатива". Об этом сообщает газета "Известия".
По словам главы организации Олега Павлова, к работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор. Перечень уже направлен в правительство и Генпрокуратуру.
"Список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся", – пояснил Павлов.
Ранее Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу о национализации собственности иностранных компаний, покидающих российский рынок. Одобренный второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок. Помимо прочего, законопроект предусматривает возможность введения в судебном порядке внешнего управления в компаниях, 25% которых принадлежат гражданам или юридическим лицам недружественных государств. Данная опция будет возможна при объявлении данными организациями прекращения деятельности.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.
Правкомиссия поддержала национализацию имущества покинувших Россию компаний
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