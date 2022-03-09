Правкомиссия одобрила проект о национализации имущества западных компаний, уходящих из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу о национализации собственности иностранных компаний, покидающих российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии "Единая Россия", которая ранее выступила с соответствующим предложением.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций. Он предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок", – говорится в сообщении.

Помимо прочего, законопроект предусматривает возможность введения в судебном порядке внешнего управления в компаниях, 25% которых принадлежат гражданам или юридическим лицам недружественных государств. Данная опция будет возможна при объявлении данными организациями прекращения деятельности.

"Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места", – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, собственник может отказаться от внешнего управления, если в течение пяти дней возобновит деятельность компании или продаст свою долю при условии сохранения бизнеса и сотрудников. В случае если он этого не сделает, суд назначит временную администрацию на три месяца.

"После акции новой организации выставляются на торги, а старая ликвидируется. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее 2/3 трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации", – говорится в материале.

Национализировать заводы компаний, которые ушли с российского рынка, предложил секретарь генсовета думской фракции "Единая Россия" Андрей Турчак. По словам политика, санкционная война Запада привела к закрытию предприятий, что можно квалифицировать как предумышленное банкротство. Он подчеркнул, что Россия не будет терпеть ударов в спину и намерена действовать по законам военного времени.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

