В Кремле исключили повальную безработицу в РФ из-за ухода западных компаний

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Кремле считают, что в России не будет миллионов безработных из-за ухода западных компаний. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, на фоне происходящих событий проблемы на рынке труда действительно будут, однако в данном случае речь идет не о миллионах безработных, а о меньшем их количестве.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели в отношении России целый ряд санкций. А некоторые международные компании в свою очередь объявили об уходе с российского рынка или временной приостановке деятельности в РФ.

Так, нефтегазовая компания Shell решила полностью выйти из всех проектов России, закрыть свои АЗС на территории страны и отказаться от закупки российского топлива. Apple между тем лишь приостановила продажи своей продукции в России, а также ограничила работу сервиса Apple Pay, аналогичное решение приняла IKEA и некоторые другие бренды.

