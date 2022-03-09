Психолог рассказала, как справиться с уходом любимых брендов из РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Психолог Юлия Хадарцева рассказала, как пережить уход любимых брендов с российского рынка. По ее словам, граждан может волновать не отсутствие товаров конкретных брендов на фоне санкций Запада, а нарушение личных границ и ограничение свободы действий. Об этом сообщает News.ru.
"Хотелось бы напомнить, что одежда, обувь, сумки – это просто атрибут. Все ограничения временны, и, если вам очень сильно хочется купить тот или иной продукт, вы непременно найдете способ его заполучить. Главное – не впадать в панику и не воспринимать санкции как запрет", – добавила Хадарцева.
Специалист посоветовала покупать вещи, доверяя интуиции, а не смотреть на марку.
По ее словам, нужно работать над своей самооценкой.
"Любите себя такими, какие вы есть, даже если на данный момент у вас нет того, что хотелось бы иметь. Не позволяйте внешним факторам нарушать ваши личные покой и пространство", – добавила Хадарцева.
Ранее производитель спортивных товаров Adidas заявил, что приостановит работу магазинов и онлайн-торговлю в России. При этом сотрудники продолжат получать зарплату. В компании будут следить за развитием ситуации и принимать дальнейшие корпоративные решения в случае необходимости.
Аналогичное решение приняла испанская сеть магазинов одежды Inditex. В результате закрыты оказались магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Бренд Louis Vuitton приостановил работу в РФ
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