Puma приостановила продажи в России на фоне событий на Украине

Фото: ТАСС/Oliver Baumgart via www.imago-images.de

Германская компания Puma приостановила продажи спортивных товаров в России на фоне событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ", – указано в обращении ретейлера.

Также временно прекращаются поставки новой продукции в Россию.

Отдельно в Puma подчеркнули, что приостанавливают контракт с Российской федерацией баскетбола. Контракт между поставщиком спортивного инвентаря и организацией действовал с февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что компания Adidas приостановила сотрудничество со сборной России по футболу. При этом контракт между сторонами не был расторгнут, поэтому игроки смогут продолжить пользоваться инвентарем от поставщика.

В свою очередь, Nike приостановила доставку товаров покупателям из России. Речь идет о работе онлайн-магазина, в то время как розничные магазины по-прежнему доступны.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

