Эксперт назвал причину приостановки западными брендами поставок товаров в РФ

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Решение некоторых мировых брендов приостановить поставку товаров в Россию является следствием глобальной истерии, которая в настоящее время захватывает огромное количество людей на Западе, заявил председатель Совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"При этом можно понять отдельные концерны, которые не хотят стать мишенью для упреков со стороны собственных потребителей. Поэтому жертвуя, допустим, 5–10% рынка, они демонстрируют единство с общественным мнением", – пояснил Борисов.

Эксперт выразил мнение, что эти западные компании рано или поздно вернутся на российский рынок.

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приняла решение приостановить экспорт и импорт товаров в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине.

Также датский производитель игрушек LEGO приостановил поставки своей продукции в 81 магазин в РФ. О решении приостановить бизнес и поставки в Россию объявил и германский концерн Siemens.

Кроме того, о прекращении доставки своих товаров в Россию сообщил британский интернет-магазин одежды ASOS. До этого в американской компании Nike заявили, что не могут гарантировать доставку товаров российским покупателям. Сеть магазинов одежды и обуви H&M Group также временно приостанавливает продажи в России.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

