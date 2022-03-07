Adidas приостановит работу магазинов в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Производитель спортивных товаров Adidas приостановит работу магазинов и онлайн-торговлю в России. Об этом сообщила телерадиокомпания BR.

При этом сотрудники продолжат получать зарплату. В компании будут следить за развитием ситуации и принимать дальнейшие корпоративные решения в случае необходимости.

Ранее аналогичное решение приняла испанская сеть магазинов одежды Inditex. В результате закрыты оказались магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

Ситуация осложнилось после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

