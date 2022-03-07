Компания Levi Strauss & Co временно прекращает работу в России

Фото:ТАСС/Richard B. Levine
Компания Levi Strauss & Co (LS&Co) временно прекращает работу в России. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании передает РИА Новости.
Levi's – известный производитель одежды. В частности джинсов. Примерно 4% выручки компании в 2021 году пришлись на Восточную Европу. Из них половина получена в России.
"Учитывая значительные перебои, происходящие в регионе, которые не позволяют вести нормальную работу, LS&Co. временно приостанавливает коммерческую деятельность в России, в том числе любые новые инвестиции. Компания намерена поддерживать своих сотрудников, партнеров и их семьи, затронутых этим решением, в предстоящие месяцы", – пояснили в компании.
Ранее аналогичное решение приняла испанская сеть магазинов одежды Inditex. В результате закрыты оказались магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Zara и Massimo Dutti приняли решение об уходе с российского рынка
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