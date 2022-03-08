Shell решила полностью уйти с российского рынка

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File
Англо-голландская нефтегазовая компания Shell приняла решение полностью покинуть российский рынок: выйти из всех проектов, прекратить закупку топлива и закрыть автозаправки. Об сообщается на сайте компании.
Уточняется, что уход с рынка будет поэтапным. Сначала в Shell намерены отказаться от спотовых закупок российской нефти, закрыть АЗС, а также завод по производству смазочных масел в России. Параллельно будет идти работа по изменению цепочки поставок нефти, на что уйдет несколько недель.
Позже нефтегазовый гигант постепенно откажется от российского голубого топлива. В компании не отрицают, что это негативно скажется на энергоснабжении Европы. Как объяснили в Shell, к такому решению компанию подтолкнули угрозы российских властей идущие в Европу трубопроводы.
"Изменение этой части энергосистемы потребует согласованных действий правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие источники энергии займет гораздо больше времени", – говорится в заявлении.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого США и Евросоюз ввели в отношении России целый ряд санкций. В частности, Вашингтон Вашингтон принял меры, которые затрагивают энергетическую отрасль российской экономики. Так, вводится экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа. Также ведутся разговоры об ограничении импорта нефти из РФ.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, последнее может ударить по всему мировому энергетическому рынку. В Европарламенте между тем уверены, что отказа от российского газа станет катастрофой для Евросоюза.
В ЕК заявили, что для снижения зависимости от РФ в энергоресурсах понадобится пара лет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: