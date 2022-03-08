Shell решила полностью уйти с российского рынка

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

Англо-голландская нефтегазовая компания Shell приняла решение полностью покинуть российский рынок: выйти из всех проектов, прекратить закупку топлива и закрыть автозаправки. Об сообщается на сайте компании.

Уточняется, что уход с рынка будет поэтапным. Сначала в Shell намерены отказаться от спотовых закупок российской нефти, закрыть АЗС, а также завод по производству смазочных масел в России. Параллельно будет идти работа по изменению цепочки поставок нефти, на что уйдет несколько недель.

Позже нефтегазовый гигант постепенно откажется от российского голубого топлива. В компании не отрицают, что это негативно скажется на энергоснабжении Европы. Как объяснили в Shell, к такому решению компанию подтолкнули угрозы российских властей идущие в Европу трубопроводы.

"Изменение этой части энергосистемы потребует согласованных действий правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие источники энергии займет гораздо больше времени", – говорится в заявлении.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого США и Евросоюз ввели в отношении России целый ряд санкций. В частности, Вашингтон Вашингтон принял меры, которые затрагивают энергетическую отрасль российской экономики. Так, вводится экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа. Также ведутся разговоры об ограничении импорта нефти из РФ.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, последнее может ударить по всему мировому энергетическому рынку. В Европарламенте между тем уверены, что отказа от российского газа станет катастрофой для Евросоюза.

