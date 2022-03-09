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экономика

16:46

"Мираторг" планирует расширить сеть бургерных в Москве и области

экономика

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Компания "Мираторг" объявила о расширении сети фирменных ресторанов "Стейк&Бургер" в Москве, области и Брянске до 41 ресторана. Об этом сообщает РИА Новости.

"Учитывая интерес потребителей к качественным продуктам в общепите, "Мираторг" планирует расширить фирменную сеть бургерных, которая на сегодняшний день включает 26 ресторанов в 6 регионах", – заявили в компании.

В релизе отмечается, что уже в марте откроются четыре новых ресторана "Стейк&Бургер", еще один – в апреле и два – в мае. Всего до конца 2022 года в Москве, Подмосковье и Брянске откроются 15 новых бургерных.

"Это будут как бургерные при фирменных магазинах, так и новые точки там, где нет магазина, но мы нужны клиенту", – пояснили в "Мираторге".

В компании отметили, что развитие сети позволит провести диверсификацию производственных процессов и обеспечить потребительский спрос.

Ранее сообщалось, что McDonald's временно закроет все 850 ресторанов, располагающихся в России. По словам генерального директора корпорации Криса Кемпчински, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек. Для всех них будет сохранена заработная плата.

"Мираторг" планирует расширить сеть бургерных в Москве и области

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