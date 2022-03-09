В России приостанавливают работу рестораны KFC

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Компания YUM! BRANDS приостанавливает работу ресторанов KFC в России. Об этом сообщается на сайте компании.
В организации также отметили, что подходит к финалу работа над соглашением о приостановке операций с Pizza Hut в России.
"Такое решение основано на нашем решении приостановить инвестирование и развитие ресторанов в РФ и перенаправить всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что McDonald's временно закроет все 850 ресторанов, располагающихся в России. В России в McDonald's работают 62 тысячи человек. Для всех них будет сохранена заработная плата.
KFC приостановит работу в РФ
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