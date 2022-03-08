McDonald's временно закроет все рестораны в России

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
McDonald's временно закроет все 850 ресторанов, располагающихся в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора корпорации Криса Кемпчински.
"В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине", – подчеркнул Кемпчински.
По его словам, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек. Для всех них будет сохранена заработная плата.
Ранее американская компания Yum! Brands, являющаяся одним из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, объявила о приостановке своих инвестиций в развитие ресторанов в России. Всю прибыль, полученную от операций в России, компания направит на гуманитарные цели.
Оператор сетей быстрого питания Yum! Brands насчитывает более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. В числе международных брендов компании – KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
До этого немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental объявил о приостановке производства и бизнеса в России. В частности, производство шин и комплектующих остановлено на заводе в Калуге. В компании подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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