Depositphotos закрыл доступ для пользователей из России и Белоруссии

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Фотобанк Depositphotos временно закрыл доступ для пользователей из России и Белоруссии. Об этом сервис сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Depositphotos и VistaCreate (графический редактор. – Прим. ред.) <...> приостановят прием платежей, заморозят уже оплаченные услуги, а также прекратят предоставление услуг клиентам и партнерам в Российской Федерации и Республике Беларусь", – говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее решение обусловлено ситуацией на Украине и введенными на этом фоне в отношении РФ санкциями. Сервис планирует восстановить работу в России, как только будут сняты наложенные на нее международные санкции.

Ранее по аналогичной причине в России приостановил работу стриминговый сервис Netflix. А до этого – шведский онлайн-сервис аудиокниг Storytel.

Ситуация осложнилось после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

