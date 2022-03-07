Netflix приостанавливает работу на территории России – СМИ

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Фото: depositphotos/Mactrunk
Стриминговый сервис Netflix временно останавливает работу на территории России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение американского журнала Variety.
Как пишет СМИ, соответствующее заявление сделал представитель Netflix.
"Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России", – сказал спикер.
Ранее финская компания Fazer сообщила, что планирует остановить деятельность в России. Представители производителя подчеркнули, что перед принятием решения оценили серьезность последствий.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Netflix приостанавливает работу на территории России
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