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экономика

10:39

PayPal и eBay приостановили работу в России

экономика

Фото: ТАСС/Zuma

Электронная платежная система PayPal 5 марта приостановила предоставление услуг в России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", – заявил директор PayPal Дэн Шульман.

По его словам, компания поддерживает международное сообщество, осуждающее происходящее на Украине.

Также о приостановке своей деятельности в России заявила американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами. Так, компания приостанавливает доставку заказов в РФ и на Украину.

В eBay подчеркнули, что это сделано для защиты покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках. Отмечается, что компания приостановила взимание комиссии за реализацию для пользователей на территории Украины для смягчения давления, обусловленного нарушением движения денежных средств.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Американская компания Intel, производящая процессоры, ранее приняла решение приостановить поставки в Россию и Белоруссию. Аналогичного шага придерживаются в AMD.

Ограничения стали следствием того, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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