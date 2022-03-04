Эксперт оценил перспективы замещения процессоров Intel и AMD

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Председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский заявил, что у россиян нет оснований переживать по поводу поставок процессоров от компаний AMD и Intel. Об этом сообщает News.ru.

По словам эксперта, Россия может обратиться к дружественным странам.

"Все мы помним про "белорусские креветки", похоже, скоро узнаем и про казахстанские и киргизские процессоры", – заявил Мышинский.

Кроме того, специалист указал на сохранение поставок оргтехники в Россию из Южной Кореи. Он предположил, что Сеул может стать одним из лидирующих игроков на рынке микроэлектроники в РФ.

Отдельно Юрий Мышинский указал на то, что процессорная техника за последние 5–7 лет замедлилась в смысле динамики производительности. В связи с этим компьютеры 2015–2017 годов в лучших комплектациях по-прежнему остаются актуальными.

Американская компания Intel ранее приняла решение приостановить поставки в Россию и Белоруссию. Аналогичного шага придерживаются в AMD.

Ограничения стали следствием того, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

