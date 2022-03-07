Финский производитель продуктов Fazer остановит деятельность в России

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Финская компания Fazer сообщила, что планирует остановить деятельность в России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы производителя.

"Мы не видим другой альтернативы, кроме как прекратить нашу операционную деятельность в России", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что перед принятием решения оценили серьезность последствий. Там также высказали мнение, что "вторжение" России на Украину является враждебным шагом с трагическими последствиями.

"Мы работали и двигались как можно быстрее, учитывая риски и угрозы", – сказал генеральный директор группы компаний Кристоф Витцтум.

Fazer занимается в сфере хлебопекарного бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге. В компании работают порядка 2,3 тысячи человек.

4 марта Fazer уже прекратил весь экспорт и приостановила инвестиции в РФ.

Ранее стало известно, что Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. В компании объяснили данное решение текущей ситуацией на Украине.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.