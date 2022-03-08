Магазины OBI прекращают работу в России

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Сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI приняла решение прекратить работу в России. Об этом сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что на данный шаг компания пошла в связи с ситуацией на Украине. Там объяснили, что последняя оказывает непредсказуемое воздействие не только на простых людей, но и на бизнес. Вплоть до настоящего момента у OBI насчитывалось 27 гипермаркетов с порядка 4,9 тысячи сотрудников.

До закрытия магазинов в компании уже принимали решение ограничить размер минимального заказа для доставки в Москве и Подмосковье.

Между тем сеть строительных магазинов "Леруа Мерлен" до этого сообщала, что все ее 112 российских магазинов продолжают работать в обычном режиме. Их закрытие и иные изменения ретейлер пока не планирует.

Ситуация осложнилось после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

