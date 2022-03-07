Nissan объявил об остановке своего завода в Петербурге

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Автоконцерн Nissan объявил об остановке работы свого завода в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

Кроме того, компания остановила экспорт автомобилей в Россию. Также Nissan планирует направить гуманитарную помощь Украине в 2,5 миллиона евро, передает РИА Новости.

Ранее о решении приостановить производство автомобилей на заводе в Подмосковье и прекратить поставки легковых и малотоннажных машин на рынок России заявили в Mercedes-Benz.

До этого газета Nikkei сообщила, что японские автоконцерны Honda и Mazda также остановили экспорт автомобилей, мотоциклов и двигателей в Россию.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

