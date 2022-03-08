Производитель шин Continental приостановил производство и бизнес в России

Фото: ТАСС/DPA/Hauke-Christian Dittrich

Немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental объявил о приостановке производства и бизнеса в России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление компании.

В частности, производство шин и комплектующих остановлено на заводе в Калуге. В компании отметили, что решение вступает в силу немедленно.

Помимо прочего, были прекращены импортные и экспортные поставки продукции компании.

Ранее англо-голландская нефтегазовая компания Shell приняла решение полностью покинуть российский рынок. В компании отметили, что это негативно скажется на энергоснабжении Европы.

До этого сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI приняла решение прекратить работу в России. На данный шаг компания пошла в связи с ситуацией на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.