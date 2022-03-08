Владелец брендов KFC и Pizza Hut приостановил инвестиции в развитие ресторанов в России

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Американская компания Yum! Brands, являющаяся одним из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, объявила о приостановке своих инвестиций в развитие ресторанов в России.
"Как и многие во всем мире, мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися на Украине. Yum! Brands приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России, пока мы продолжаем оценивать дополнительные варианты", – цитирует компанию РИА Новости.
В заявлении Yum! Brands отмечается, что всю прибыль, полученную от операций в России, компания направит на гуманитарные цели.
Оператор сетей быстрого питания Yum! Brands насчитывает более 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах. В числе международных брендов компании – KFC, Pizza Hut и Taco Bell.
Ранее немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental объявил о приостановке производства и бизнеса в России. В частности, производство шин и комплектующих остановлено на заводе в Калуге. В компании подчеркнули, что решение вступает в силу немедленно.
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