В "Единой России" предложили национализировать заводы компаний, ушедших из РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Партия "Единая Россия" предложила национализировать заводы компаний, которые ушли с российского рынка. Об этом сообщил секретарь генсовета фракции Андрей Турчак.

По словам политика, санкционная война Запада привела к закрытию предприятий, что можно квалифицировать как предумышленное банкротство.

"Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении. Цена которого – большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу "пчелы против меда", – приводит слова Турчака РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что мера по национализации предприятий будет приниматься в крайнем случае. Однако, по словам Турчака, Россия не будет терпеть ударов в спину и намерена действовать по законам военного времени, стараясь сохранить рабочие места и экономику.

Ранее директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что сеть электроники готова обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой вместо ушедших с рынка на фоне санкций компаний. По его словам, рынок не терпит пустоты: нишу ушедшего производителя сразу занимают другие компании.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

