Компания Danone приостановила инвестиционные проекты в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую компанию.

В компании уточнили, что производство молочной продукции и детской еды продолжится.

"Мы решили приостановить все инвестиционные проекты в России, но на данный момент продолжить производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания", – отмечается в сообщении.

Ранее Россия разрешила ввоз молочных и мясных продуктов из Белоруссии. Товары будут поставлять с 19-ти предприятий. Также Россельхознадзор снял ограничения на поставки орехов, семечек и косточковых плодов из Сербии, Китая и Молдавии. Прорабатывается вопрос о расширении перечня поставщиков из Азербайджана и Грузии.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.