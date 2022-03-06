Ozon заявил о продолжении стабильной работы в России

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Маркетплейс Ozon сообщил о поддержании стабильной работы в России и новых мерах поддержки продавцов. Информация была опубликована на официальном сайте компании.
"Клиенты могут совершать покупки на Ozon в прежнем режиме. Спрос на товары некоторых категорий повышен, но у площадки есть запасы на центральных и региональных складах", – рассказали в маркетплейсе.
Подчеркивается, что в компании отлеживают динамику цен на площадке и пресекают необоснованные завышения на социально значимую продукцию.
Платежи на маркетплейсе проходят без сбоев. Как указали в Ozon, заказы можно оплачивать заказы картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками. Доступны и другие платежные инструменты.
Также в компании исключили сбои в логистической инфраструктуре. Для работы по-прежнему доступны 10 крупных складских комплексов и около 100 сортировочных центров, а также больше 19 тысяч точек выдачи заказов.
В контексте поддержки продавцов Ozon расширит дни выплат помимо стандартных. Деньги будут перечисляться 5, 9, 15, 18, 22 и 25 марта. Также маркетплейс отменил плату за размещение на своих складах до 30 июня наиболее востребованных товаров – повседневного спроса, электроники и ряда других.
Ранее сообщалось, что компания "М.Видео-Эльдорадо" зафиксировала максимальные розничные цены на технику и электронику с 5 марта. На ряд категорий ценники установлены на уровне значений февраля.
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