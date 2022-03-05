Ретейлер "М.Видео-Эльдорадо" зафиксировал максимальные розничные цены на технику

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Компания "М.Видео-Эльдорадо" зафиксировала максимальные розничные цены на технику и электронику с 5 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Ценники установлены на уровне февраля, отметили в пресс-службе организации.

"С 5 марта компания фиксирует цены на уровне февраля 2022 года на почти 140 моделей техники в низких и средних ценовых сегментах, что позволит людям в случае необходимости приобрести товары", – рассказали представители ретейлера.

В перечень вошли смартфоны, планшеты, сотовые телефоны, ноутбуки, мониторы, электронные книги, телевизоры, утюги, кухонная техника и многое другое.

В компании подчеркнули, что фиксирование цен призвано поддержать инициативы ФАС и Минпромторга по соблюдению принципов ответственного ценообразования.

Ранее сообщалось, что министерство торговли и промышленности России разрешило торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки. Данные меры были приняты для борьбы с перекупщиками.