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экономика

18:10

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Экономист оценил риски дефицита продуктов в России

В одни руки: существует ли риск дефицита продуктов в России
экономика

В ряде российских магазинов начали ограничивать продажи отдельных категорий товаров в одни руки. В Минпромторге рассказали, что таким образом сети борются с перекупщиками социально значимых продуктов питания. Разбираемся, есть ли риск дефицита и к чему может привести бесконтрольная скупка сахара и гречки.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

По потребностям

В министерстве торговли и промышленности России дали торговым сетям право вводить ограничения на продажу некоторых социально значимых товаров в одни руки. Отмечается, что об этом попросили сами ретейлеры. Инициативу также поддержали в Минсельхозе.

Сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки. Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций – АКОРТ и Союза независимых сетей России.
пресс-служба Минпромторга

Решение было принято для борьбы со спекулянтами. В Минпромторге подчеркнули, что в некоторых регионах зафиксировали случаи, когда социально значимые продукты единовременно приобретались для последующей перепродажи в объеме до нескольких тонн – "очевидно большем, чем нужно для частного потребления".

В перечень социально значимых товаров входят 24 продукта первой необходимости: молоко, хлеб, яйца, пшеничная мука, соль, сахар, мороженая рыба, некоторые виды мяса и другие. Государство мониторит цены на эти позиции. Если за последние 60 дней какая-либо из них подорожала в рознице хотя бы в одном российском регионе на 10% и более, на продукт могут установить предельные цены.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Запасов достаточно

Некоторые торговые сети уже ввели ограничения. Магазины ретейлера Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") и онлайн-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток" ограничили большие объемы закупки некоторых товаров для россиян, рассказал Москве 24 представитель компании.

В настоящее время в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на товары бакалейной группы – сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты. По нашим данным, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, что повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года.
пресс-служба X5 Group

Представитель ретейлера отметил, что это временная мера в условиях достаточных запасов, и спрогнозировал по опыту предыдущих ажиотажных всплесков нормализацию ситуации в ближайшее время. Ограничения на продажу социально значимых товаров ввели также в магазинах сети "Ашан". В торговых залах появились соответствующие предупреждающие надписи.

"Уважаемые покупатели! Каждый день мы пополняем полки, потому вы всегда найдете все необходимые товары. Приобретайте, пожалуйста, не более 5 банок консервированных продуктов, 5 литров растительного масла, 5 килограммов товаров категорий крупа, мука, макаронные изделия, а также не более 10 килограммов сахара-песка за одно посещение", – сказано в объявлениях.

В "Ашане" подтвердили, что наблюдают рост спроса на социально значимые товары. "Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара", – сообщили в пресс-службе сети.

В связи с этим компания рекомендовала отдельным магазинам с повышенным спросом предлагать клиентам не покупать большие объемы за раз. Вместе с тем отмечается, что проблем с запасами таких товаров у сети нет.

Торговые сети начали вводить ограничения на продажу некоторых товаров

Дефицита не будет

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал Москве 24, что не ожидает дефицита социально значимых товаров. По его словам, уже в конце мая, а в южных регионах России еще раньше, в магазины начнет поступать отечественная плодоовощная продукция. Запасов импортных продуктов достаточно для потребителей, считает эксперт.

Он отметил, что ограничение на продажу в одни руки – это разумная мера в качестве борьбы с перекупщиками.

Важно, чтобы ограничения вводились на оптовые покупки. Когда в розничных магазинах закупаются тоннами – это явно делают не для личного потребления, а для перепродажи.
Георгий Остапкович
директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

При этом экономист указал на важность вводить ограничения в разумных пределах. "Нельзя впадать в другую крайность, которая была в позднем СССР. Был период, когда выдавали на руки не больше двух пачек сахара, двух пакетов молока и так далее. Если пенсионерка берет даже несколько пачек сахара, в этом нет ничего страшного, она, может, просто редко ходит в магазин", – заключил Остапкович.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что крупные торговые сети в РФ ограничат свои наценки в 5% на ряд товаров. В частности, это сделали "Ашан", "Атак", "О'Кей", "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".

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