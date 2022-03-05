Минпромторг России принял меры для борьбы со спекулянтами

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Министерство торговли и промышленности России разрешило торговым сетям ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.
"В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что такие меры приняты для борьбы с перекупщиками. Как уточнили в ведомстве, об этом министерство попросили сами представители ретейлов. Отмечается, что крупнейшие торговые сети установят минимальную наценку на такие товары в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС.
Ранее сообщалось, что ретейлеры "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. Как отмечали в ФАС, торговые сети примут на себя обязательства по минимизации наценок на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи так называемого "борщевого набора" (капуста, картофель, свекла, морковь, лук).
4 марта Федеральная антимонопольная служба объявила о сокращении срока выдачи предостережений за необоснованные публичные прогнозы о повышении цен с 10 до 2 дней. Такое решение было принято в целях оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых российских рынках.
В ФАС пояснили, что данная превентивная мера применяется для пресечения заключения антиконкурентного соглашения, которое могут заключить участники рынка после таких публичных заявлений. Кроме того, она призвана исключить искусственный ажиотажный спрос потребителей.
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