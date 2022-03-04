Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Минпромторг РФ не рассматривает вопрос о приостановке маркировки, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве напомнили, что маркировка функционирует уже более трех лет и зарекомендовала себя как эффективное средство по борьбе с контрафактной продукцией.

Ранее представители 95% российского рынка табачных изделий направили обращение главе кабмина Михаилу Мишустину с просьбой отменить бумажную маркировку сигарет. В обращении говорится, что успехи цифровизации экономики России, включая электронный документооборот, позволяют ставить вопрос о переходе к современным методам контроля над производством табачной продукции, а также автоматизировать контроль за уплатой сборов и налогов.

Представители рынка также указывают, что их компании включились в процесс внедрения цифровой маркировки на самом раннем этапе. Они считают, что такие меры позволят повысить государственный контроль за табачной отраслью.

В частности, проверку подлинности продукции предлагается проводить простым сканированием цифрового кода телефоном. Представители отрасли отмечают, что с бумажной маркой такого сделать нельзя.