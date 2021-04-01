Эксперты оценили, как ввод минимальной цены на сигареты в РФ отразится на курильщиках

С 1 апреля в России вводится минимальная цена на сигареты. Теперь пачка не может стоить меньше 108 рублей. Разбираемся, зачем нужна фиксированная цена и как нововведение отразится на жизни курильщиков.



Четкие правила

В конце декабря 2020 года Владимир Путин подписал закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Мера направлена на ужесточение ценовой политики в отношении табачных изделий. Теперь минимальную цену на такую продукцию по ряду критериев рассчитывает Минсельхоз. Стоимость будет индексироваться ежегодно.

С 1 апреля продавать табак потребителям можно по максимальным розничным ценам, но они не должны быть ниже действующей единой минимальной стоимости. Таким образом, в 2021 году за пачку из 20 сигарет курильщикам придется заплатить минимум 108 рублей.

Временным исключением станет продукция, которая была произведена или ввезена в Россию до 1 апреля текущего года. Ее разрешено продавать по цене ниже единой минимальной стоимости до 1 июля.

До принятия закона в России действовал запрет на продажу сигарет по цене выше максимальной розничной и ниже минимальной. При этом первый показатель выбирали сами производители, второй же составлял 75% от максимальной розничной цены. Эксперты указывали, что часто этим пользовались для применения "скидок" на запрещенные законом сигареты. Вступившие в силу изменения решают эту проблему.



Здоровее будем?

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров в разговоре с Москвой 24 отметил, что принятые меры помогут бороться с вредными привычками населения.





Александр Петров член комитета Госдумы по охране здоровья Продолжительность и качество жизни россиян напрямую зависят от тех вредных привычек, которые нам присущи. Изменения цены на сигареты, установление акцизов, запреты на использование табака в разных ситуациях – все это может приводить к уменьшению его потребления.

"Мы активно занимались законодательством в части ограничения по курению. Видим хороший результат. Количество продаж табачной продукции уменьшилось", – подчеркнул Петров.

Однако парламентарий отметил, что на фоне успехов обозначился и рост продаж контрафактного табака. Для борьбы с этим явлением была введена маркировка каждой пачки. Эта мера принесла свои плоды, количество фальсификата на рынке уменьшилось, отметил собеседник Москвы 24.

"С одной стороны, вопрос цены важный. Надо учитывать покупательную способность граждан. Но с другой стороны, постепенное увеличение давления за счет принимаемых мер для уменьшения потребления табака – это тоже важно. Выбран некий компромисс. Если смотреть на западные страны, где занимаются здоровым образом жизни населения, там цена сигарет еще выше", – заявил Петров.





Александр Петров член комитета Госдумы по охране здоровья Если табак стоит меньше единой минимальной цены – это один из факторов, который указывает на контрафактную продукцию. Это абсолютно точный вывод, с ним можно только согласиться. Единая минимальная цена – важный параметр, который частично подействует на улучшение ситуации с контрафактом.

При этом, по мнению Петрова, решающим фактором в борьбе с нелегальным табаком станет маркировка сигарет. Однако он признает, что на рынке все равно останется часть потребителей, которая "купится" на низкую цену.



В России ввели минимальную цену на сигареты

В свою очередь, эксперт табачного рынка Вадим Желнин в беседе с Москвой 24 усомнился, что введение минимальной цены на сигареты поможет победить нелегальный рынок табака хотя бы частично.





Вадим Желнин эксперт табачного рынка В первую очередь минимальная стоимость выгодна большим международным компаниям. Принятая мера позволит административно поднять стоимость сигарет в низком ценовом сегменте.

"На данный момент самая низкая рыночная цена сигарет при установленных сейчас акцизных ставках – порядка 95 рублей. Получается, что разница в 13 рублей пойдет в карман компаниям. Государство с этого ничего не получает, а курильщики начнут платить больше. И еще какое-то количество людей обратится к нелегальным сигаретам, которые сейчас стоят рублей 60", – отметил Желнин.

Он добавил, что по европейскому опыту курильщики начинают искать "левый" табак, если траты на сигареты и подобные изделия приближаются к порядка 10% от их дохода. По словам эксперта, количество нелегальных пачек в России начало расти примерно 5-6 лет назад, когда расходы людей на вредную привычку стали приближаться к этим 10%.

За счет принятой меры сигареты в низком ценовом сегменте могут вовсе исчезнуть с рынка, полагает специалист. В основном это ударит по сравнительно небольшим производителям. Их доля на российском рынке составляет примерно 4%, указывает Желнин. При этом крупные международные игроки остаются в выигрыше, заключил собеседник Москвы 24.