Депутаты Госдумы приняли закон об обязательной маркировке сигарет

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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который вводит обязательную маркировку сигарет и других табачных изделий с 1 марта 2019 года.
Поправки в закон "Об охране здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", как предполагается, предотвратят незаконную торговлю сигаретами и другими табачными изделиями. Каждую пачку должны будут промаркировать средствами идентификации.
Согласно данным 2017 года, около двух процентов табачной продукции на российском рынке продается нелегально и является контрафактом. В текущем году минздрав призвал бороться с контрафактом на фоне грядущего повышения акцизов.
Как сообщалось ранее, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что выявить контрафактную табачную продукцию можно будет при помощи мобильного приложения.
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