В России ввели минимальную цену на сигареты

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Минимальную цену на табачную продукцию ввели в России. Изменения в "антитабачный закон" вступили в силу 1 апреля.

Согласно новым правилам, цена пачки сигарет не может быть ниже 108 рублей. Такие критерии будут действовать до конца текущего года.

Федеральный закон о единой минимальной цене на табачную продукцию подписал в декабре 2020 года Владимир Путин. Продавать табак разрешается по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.

Кроме того, реализовать продукцию по старым максимальным розничным ценам можно не позднее шести месяцев с момента начала действия единой минимальной цены. После этого временного промежутка продавать табак по ценам, ниже минимальной, запрещено.

Документ также предусматривает ежегодную индексацию данного показателя. Изменения ставок акцизов планируется применять ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также к предприятиям розничной торговли.

28 января вступили в силу поправки к антитабачному закону, которые запрещают продажу в интернете стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет. Стало невозможно купить дистанционно никотиносодержащую продукцию, а также кальяны.