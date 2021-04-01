В России ввели минимальную цену на сигареты

Фото: depositphotos/5seconds
Минимальную цену на табачную продукцию ввели в России. Изменения в "антитабачный закон" вступили в силу 1 апреля.
Согласно новым правилам, цена пачки сигарет не может быть ниже 108 рублей. Такие критерии будут действовать до конца текущего года.
Федеральный закон о единой минимальной цене на табачную продукцию подписал в декабре 2020 года Владимир Путин. Продавать табак разрешается по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.
Кроме того, реализовать продукцию по старым максимальным розничным ценам можно не позднее шести месяцев с момента начала действия единой минимальной цены. После этого временного промежутка продавать табак по ценам, ниже минимальной, запрещено.
Документ также предусматривает ежегодную индексацию данного показателя. Изменения ставок акцизов планируется применять ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также к предприятиям розничной торговли.
28 января вступили в силу поправки к антитабачному закону, которые запрещают продажу в интернете стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет. Стало невозможно купить дистанционно никотиносодержащую продукцию, а также кальяны.
В России появятся новые требования к сигаретам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: