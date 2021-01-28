В РФ ужесточили правила продажи табака

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В четверг, 28 января, вступили в силу поправки к антитабачному закону, запрещающие продажу в интернете стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет.

Ранее ограничения касались только табачной продукции, однако теперь нельзя купить дистанционно и никотиносодержащую продукцию, а также кальяны.

Летом 2020 года депутаты Госдумы приняли законопроект, который приравнивает вейпы к сигаретам. Согласно документу, запрещается использование электронных курительных изделий в тех местах, где уже существует законодательное препятствие для курения табака. На электронные сигареты, вейпы и кальяны распространяется такая же административная ответственность, как и на сигареты.

Кроме того, закон предусматривает запрет на использование электронных сигарет и кальянов в коммунальных квартирах. Речь идет о помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат.

