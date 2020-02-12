Эксперт оценил предложение продавать вейпы в вендинговых автоматах

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Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев в разговоре с Москвой 24 оценил предложение о легализации продажи вейпов в вендинговых автоматах и в онлайн-магазинах.

По его словам, данная инициатива оторвана от реальности, так как она не защищает несовершеннолетних от покупки электронных сигарет и вейпов.

"Сегодня у каждого подростка есть смартфон и включенная родительская банковская карта, которой они могут пользоваться и приобрести вейп. Та же история и с курьерами. Как это можно не учитывать?" – недоумевает эксперт.



Султан Хамзаев руководитель проекта "Трезвая Россия" Три года назад мы боролись с волной по продаже боярышника в вендинговых автоматах. Они работали в нескольких городах России. А теперь появляются предложения по продаже электронных сигарет.

Хамзаев добавил, что в США, откуда пришла в Россию культура вейпа, наоборот, пытаются запретить продавать вейпы и электронные сигареты.

"В США также делали вендинговые автоматы сначала по продаже сигарет, а потом и вейпов. Но теперь в Сан-Франциско, в Нью-Йорке и в других городах начинают полностью запрещать продажу вейпов, потому что это смертельно опасно. "Парение" приводит к болезни вейперов", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ разработали поправки, согласно которым предлагается легализовать продажу электронных сигарет и вейпов в вендинговых автоматах и в интернет-магазинах. При этом оплата в вендингах будет производиться исключительно банковской картой, а курьеры онлайн-магазинов должны будут проверять возраст покупателей.

Также предлагается разрешить рекламу вейпов в местах, предназначенных для курения, или в алкомаркетах и магазинах с исключительно табачной продукцией. Как отмечается, на сегодняшний день электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака не подпадают ни под один закон и их могут приобрести несовершеннолетние.

Ранее американские ученые выяснили, что на развитие болезни вейперов (EVALI, ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких) с большей вероятностью влияет ацетат витамина Е. Его часто добавляют в нелегальные смеси для вейпинга с тетрагидроканнабинолом (ТГК).

При анализах образцов следы ТГК ученые нашли в 82% из них, а следы никотина оказались лишь в 62%. По последним данным, в 49 штатах США болезнь вейперов диагностировали у 2051 человека. Из них 39 человек уже умерли.