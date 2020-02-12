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Общество

09:20

В России предложили разрешить продажу вейпов в автоматах

общество

Фото: depositphotos/librakv

В России предложили легализовать продажи электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака в интернете и через вендинговые аппараты. Соответствующие поправки разработал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Они уже направлены в кабмин и Минздрав, сообщает газета "Известия".

Как отмечается, на сегодняшний день электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака не подпадают ни под один закон и их могут приобрести несовершеннолетние.

Эксперты отмечают, что для вейпов нужно создать отдельный технический регламент о безопасности, а сами электронные сигареты не нужно полностью приравнивать к сигаретам.

В материале говорится, что дистанционную продажу электронных сигарет и вейпов могут разрешить при условии проверки курьером возраста покупателя, а также введения ответственности для интернет-магазинов за продажу продукции несовершеннолетним. Также предлагается легализовать продажу через торговые автоматы, но только по безналу.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам. Документ вводит понятие "электронное курительное изделие", под которым предлагается понимать устройство, продуцирующее аэрозоль, пар или дым, в том числе путем нагревания жидкости.

Депутаты нижней палаты парламента также одобрили инициативу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о запрете на продажу электронных сигарет на территории Чечни. Главам субъектов РФ советуют последовать его примеру.

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