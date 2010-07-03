Законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам прошел первое чтение

Фото: ТАСС/ALBA VIGARAY/EPA

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам, сообщает Агентство "Москва".

Документом вводится понятие "электронное курительное изделие", под которым предлагается понимать устройство, продуцирующее аэрозоль, пар или дым, в том числе путем нагревания жидкости, в целях их вдыхания.

В частности, предлагается запретить вейпы и кальяны в тех местах, где запрещено курить обычные сигареты.

В сентябре Госдума ввела акциз на устройства для нагревания табака. Это касается в первую очередь систем IQOS (Philip Morris) и GLO (British American Tobacco). Акциз будет взиматься также не только с одноразовых сигарет, но и с многоразовых, например с Joyetech, Eleaf, Wismec.

Кроме того, депутаты нижней палаты парламента одобрили инициативу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о запрете на продажу электронных сигарет на территории Чечни. Главам субъектов РФ советуют последовать его примеру.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова ранее отмечала, что электронные сигареты следует приравнять к обычным. По ее мнению, производители пропагандируют новую вредоносную кампанию.