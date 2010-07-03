В Госдуме призвали запретить электронные сигареты на региональном уровне

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В Госдуме одобрили инициативу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о запрете на продажу электронных сигарет на территории Чечни. Главам субъектов РФ советуют последовать его примеру.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не сомневается в том, что Кадыров сделает это. Он напомнил, что тот уже запретил оборот алкоголя в республике.

"Просвещенное общественное мнение и правозащитные движения как-то проглотили это, а Чечня только приобрела. Так что это правильное решение. Дай бог, чтобы многие губернаторы пошли по его пути", – цитирует Онищенко Агентство "Москва".

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова ранее отмечала, что электронные сигареты следует приравнять к обычным. По ее мнению, производители пропагандируют новую вредоносную кампанию.

В сентябре Госдума ввела акциз на устройства для нагревания табака. Это касается в первую очередь систем IQOS (Philip Morris) и GLO (British American Tobacco). Акциз будет взиматься также не только с одноразовых сигарет, но и с многоразовых, например, с Joyetech, Eleaf, Wismec.