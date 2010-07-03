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16:04

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Эксперты оценили распространение антитабачного закона на электронные сигареты

Не менее вредно? Эксперты – о едином запрете для табака и электронных сигарет

общество эксклюзив

16:04

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко прокомментировал Москве 24 законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты.

"Это правильное государственное решение... Международная табачная мафия тратила огромные деньги на разработку вот этих приспособлений, при том что их создавали талантливые, но лишенные совести и чести люди", – сказал парламентарий.

Закон нужно принимать и принимать немедленно.
Геннадий Онищенко
депутат Госдумы

Онищенко добавил, что, по его мнению, электронные курительные изделия не являются менее опасными, чем обычные сигареты. Он пояснил, что была "развернута массовая кампания", чтобы доказать обратное.

В свою очередь, директор движения за права курильщиков Андрей Лоскутов объяснил, почему он "с грустью относится" к такому законопроекту. По его мнению, это не приведет к решению проблемы с курением в России.

"Реальная проблема курения в РФ существует, к ней нужны реальные подходы, а не вот это", – полагает эксперт.

Ранее правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Инициаторами документа выступили сенаторы Валерий Рязанский, Лариса Тюрина и Эдуард Исаков. Они высказались за внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

В мае Мосгордума приняла проект поправок в федеральное законодательство, которые приравнивают средства, имитирующие курение табака, к табачным изделиям. Тогда телеведущая Елена Малышева поддержала такое решение.

"Американская ассоциация пульмонологов – людей, которые занимаются легкими, – уже давно обратила внимание и на эти изделия, и на те изделия, которые являются электронными сигаретами. Те вещества, которые при нагревании попадают в легкие, оказались еще опаснее, чем сигареты, поэтому я поддерживаю это решение полностью", – подчеркнула она.

В свою очередь, телеведущий, автор книг о здоровом образе жизни Геннадий Малахов также отметил необходимость таких поправок.

"Я за то, чтобы в общественных местах никто не курил. Это, возможно, не сможет сократить количество курильщиков, но наведет какой-то порядок", – считает он.

Телеведущая и певица Анита Цой также поддержала подобные нововведения. По ее словам, "каждый должен решать сам, что он будет делать со своим здоровьем. Тем не менее, мне кажется, что в местах скопления людей, там, где могут встречаться люди и курящие, и некурящие, со своими взглядами, однозначно надо курение исключить".

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Руденко Ксения
общество эксклюзив

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