Эксперты оценили распространение антитабачного закона на электронные сигареты

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко прокомментировал Москве 24 законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты.
"Это правильное государственное решение... Международная табачная мафия тратила огромные деньги на разработку вот этих приспособлений, при том что их создавали талантливые, но лишенные совести и чести люди", – сказал парламентарий.
Онищенко добавил, что, по его мнению, электронные курительные изделия не являются менее опасными, чем обычные сигареты. Он пояснил, что была "развернута массовая кампания", чтобы доказать обратное.
В свою очередь, директор движения за права курильщиков Андрей Лоскутов объяснил, почему он "с грустью относится" к такому законопроекту. По его мнению, это не приведет к решению проблемы с курением в России.
"Реальная проблема курения в РФ существует, к ней нужны реальные подходы, а не вот это", – полагает эксперт.
Ранее правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
Инициаторами документа выступили сенаторы Валерий Рязанский, Лариса Тюрина и Эдуард Исаков. Они высказались за внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
В мае Мосгордума приняла проект поправок в федеральное законодательство, которые приравнивают средства, имитирующие курение табака, к табачным изделиям. Тогда телеведущая Елена Малышева поддержала такое решение.
"Американская ассоциация пульмонологов – людей, которые занимаются легкими, – уже давно обратила внимание и на эти изделия, и на те изделия, которые являются электронными сигаретами. Те вещества, которые при нагревании попадают в легкие, оказались еще опаснее, чем сигареты, поэтому я поддерживаю это решение полностью", – подчеркнула она.
В свою очередь, телеведущий, автор книг о здоровом образе жизни Геннадий Малахов также отметил необходимость таких поправок.
"Я за то, чтобы в общественных местах никто не курил. Это, возможно, не сможет сократить количество курильщиков, но наведет какой-то порядок", – считает он.
Телеведущая и певица Анита Цой также поддержала подобные нововведения. По ее словам, "каждый должен решать сам, что он будет делать со своим здоровьем. Тем не менее, мне кажется, что в местах скопления людей, там, где могут встречаться люди и курящие, и некурящие, со своими взглядами, однозначно надо курение исключить".
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