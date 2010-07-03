Эксперты оценили распространение антитабачного закона на электронные сигареты

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко прокомментировал Москве 24 законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты.

"Это правильное государственное решение... Международная табачная мафия тратила огромные деньги на разработку вот этих приспособлений, при том что их создавали талантливые, но лишенные совести и чести люди", – сказал парламентарий.





Геннадий Онищенко депутат Госдумы Закон нужно принимать и принимать немедленно.

Онищенко добавил, что, по его мнению, электронные курительные изделия не являются менее опасными, чем обычные сигареты. Он пояснил, что была "развернута массовая кампания", чтобы доказать обратное.

В свою очередь, директор движения за права курильщиков Андрей Лоскутов объяснил, почему он "с грустью относится" к такому законопроекту. По его мнению, это не приведет к решению проблемы с курением в России.

"Реальная проблема курения в РФ существует, к ней нужны реальные подходы, а не вот это", – полагает эксперт.

Ранее правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Инициаторами документа выступили сенаторы Валерий Рязанский, Лариса Тюрина и Эдуард Исаков. Они высказались за внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

В мае Мосгордума приняла проект поправок в федеральное законодательство, которые приравнивают средства, имитирующие курение табака, к табачным изделиям. Тогда телеведущая Елена Малышева поддержала такое решение.

"Американская ассоциация пульмонологов – людей, которые занимаются легкими, – уже давно обратила внимание и на эти изделия, и на те изделия, которые являются электронными сигаретами. Те вещества, которые при нагревании попадают в легкие, оказались еще опаснее, чем сигареты, поэтому я поддерживаю это решение полностью", – подчеркнула она.



В свою очередь, телеведущий, автор книг о здоровом образе жизни Геннадий Малахов также отметил необходимость таких поправок.

"Я за то, чтобы в общественных местах никто не курил. Это, возможно, не сможет сократить количество курильщиков, но наведет какой-то порядок", – считает он.

Телеведущая и певица Анита Цой также поддержала подобные нововведения. По ее словам, "каждый должен решать сам, что он будет делать со своим здоровьем. Тем не менее, мне кажется, что в местах скопления людей, там, где могут встречаться люди и курящие, и некурящие, со своими взглядами, однозначно надо курение исключить".